TBSで12月28日、『違和感マッチングバラエティ 〇×△式』(23:57〜24:57)が放送される。『違和感マッチングバラエティ 〇×△式』スタジオ出演者この番組は、違和感のあるメンバーがマッチングし、人生で経験した事の無い“ガラにもない事”に挑戦したら、一体どんな化学反応があるのかを検証するバラエティ番組。スタジオには、MCの内村光良をはじめ、ゲストとして長谷川忍（シソンヌ）、山本浩司（タイムマシーン3号）、吉住が登