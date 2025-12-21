２１日放送の「サンデージャポン」（ＴＢＳ系）に「ｎｅｗｓ２３」（同）でメーンキャスターを務める小川彩佳が出演。年収の壁について議論した。番組では年収の壁が１７８万円に引き上げられることが決まったことを特集。年収５００万円の人の場合は２万８０００円、年収６００万円の人の場合は３万７０００円の減税があるとの試算もある。一方で基礎控除の上乗せ対象が年収６６５万円以下と線引きされている。また、２年間の