【モデルプレス＝2025/12/21】俳優の上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める2026年1月スタートの日本テレビ系ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（毎週土曜よる9時〜）。撮影現場にて、同作に出演する女優の小雪、元日向坂46の佐々木美玲へのバースデーサプライズが行われた。【写真】49歳女優＆26歳元日向坂メンバーが受け取った豪華バースデーケーキ◆小雪＆佐々木美玲、バースデーサプライズに笑顔この日、撮影されていたのは