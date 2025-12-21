朝日杯フューチュリティステークスの買ってはいけない馬券 【中10週以上の休み明け】 通常なら10月初旬に行われるサウジアラビアＲＣから中９週のローテーションということもあり、それ以上のレース間隔で好走したのは過去10年の３着以内30頭中、23年２着エコロヴァルツだけ。 また、連闘か中１週での好走例も24年３着馬だけだが、こちらは「攻略ポイント」の項で述べた「波乱の主役」の該当馬で