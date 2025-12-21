山形美術館の理事会が山形市で開かれ、来年度の事業計画が承認されました。目玉の事業の一つとして、来年7月には「ゲゲゲの鬼太郎」などで知られる水木しげるさんの原画展が開かれます。理事会で承認された山形美術館の来年度の事業計画によりますと、来年7月に「ゲゲゲの鬼太郎」など多くの妖怪作品を生み出した水木しげるさんのルーツを紹介する展覧会を開催します。水木さんが作りあげた妖怪の原画や参考にしていた書籍な