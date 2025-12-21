１７日、河北省石家荘市藁城（こうじょう）区廉州鎮の花卉（かき）栽培拠点で、コチョウランの花の向きを整える仕立て作業を行う従業員。（石家荘＝新華社配信／梁子棟）【新華社石家荘12月21日】新年の到来を前に、中国河北省各地では「年宵花」と呼ばれる年越しに飾る花の販売がピークを迎えている。業者は積極的に商品を仕入れ、需要に対応している。１７日、河北省石家荘市藁城（こうじょう）区廉州鎮の花卉（かき）栽培拠点