ものまねタレントのキンタロー。（44）が、20日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。落ち込んでいた時期を明かした。小学生のころからクラスで面白いと言われていたが、中学生になり「゛最年少天狗゛になっちゃって。面白さの無理強いをするようになって。結構下品な歌を歌い続けたんです」。その結果、友人から「嫌われました。『下品！』って」。「最初は何が原因か分からなくて、しゃべれなくなっち