ものまねタレントのキンタロー。（44）が、20日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。学生時代の失恋を話した。お笑い芸人になる夢を持ちながら大阪の大学に進学。入学後に「ひときわ異彩を放った集団が図書室の前でパフォーマンスをしていて。それが社交ダンス部で」。そして「顔芸がすごい。何これ、仲間がいる、これだ、って思って」と入部し、のめり込んだという。全国大会でサンバの部の4位などの好