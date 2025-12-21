■これまでのあらすじ昔ながらの価値観を持つ義父とどう付き合っていくべきか…。みゆきは義父を苦手に思っているが、結婚後初の年越しなので義実家へ。するといきなり「嫁のくせに何座ってるんだ」と義父の雷が落ち、さらには「さっさと男の子を産むんだぞ」とデリカシーに欠ける発言をされる。義実家にいる間、私はずっとお義父さんから小間使い扱いされていました。それを見て見ぬふりしていた夫にはガッカリ。まぁでも、これで