ジャーナリスト堤伸輔氏が、20日放送のTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。自民党と日本維新の会の連立政権が提出した衆議院の定数削減法案の審議が見送られたことについて、厳しく批判した。新潮社で「週刊新潮」や松本清張さんの担当をしたことで知られる堤氏は、6年半ぶりの同番組出演であることが紹介された。番組では、高市政権発足から2カ月を経過し、臨時国会で年収の壁178万円への引き上げ、