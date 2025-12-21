12月20日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』に、200以上の古典落語を知る“落語博士ちゃん”が初登場。大人顔負けの落語を披露した“博士ちゃん”に、芦田愛菜もタジタジで…。【映像】サンドも爆笑の落語『時そば』今回、自宅で寄席を開くほど落語が大好きな“落語博士ちゃん”鶴貝律人くん（10歳）が初登場。落語家・桂幸丸に直接オファーをして３年前から稽古をつけてもらっているという律人くん