ゴンチャでは、2025年12月26日から、デザートティー「もちmochi抹茶」を期間限定で販売。12月18日から、一部店舗で先行販売が始まっています。「抹茶フィナンシェ」がセットなら20円引きに26年の幕開けに、ゴンチャから新年にふさわしい商品が登場します。国産抹茶を100％使用し、コクと旨み、香りを最大限に引き出した、奥深い風味の抹茶ミルクティーに、やわらかくてもちもちの「おもちパール」とミルクフォームをトッピングして