2026年3月14日から城端線・氷見線でICOCA利用開始エリア図（イメージ）JR西日本は、城端線・氷見線鉄道事業再構築実施計画に基づき、2026年3月14日(土)から同線区での「ICOCA」サービスを開始します。サービス開始区間は、城端線の城端駅〜新高岡駅（12駅）と、氷見線の氷見駅〜高岡駅（7駅）です。これにより七尾線、IRいしかわ鉄道、あいの風とやま鉄道との乗り継ぎにおいても、1枚のICOCAで利用できるようになります。なお、城