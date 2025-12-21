長野県にある古刹、善光寺。いつも観光客で溢れている門前町から路地へ入ると、静かな空気がふっと温度を変える。長月天音の新作『おやすみ処にしさわ商店』（徳間書店）は、そんな賑わいを抜けた路地に立つ小さなお店を舞台に、喪失を抱えた人々が少しずつ再生へ向かって歩き出す姿を丁寧に描く小説だ。物語には、長月氏が幼い頃から親しんだ善光寺の景色や食、旅先のノート文化、それに自身の夫を亡くした体験が静かに織