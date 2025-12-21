岡山県備前市で日曜日恒例の「真魚市（まないち）」が開かれ、カキなどの新鮮な海産物が販売されました。 【写真を見る】比較的カキ被害が小さい伊里漁協の「真魚市」新鮮な海産物など市価よりも安く販売【岡山・備前市】 伊里漁業協同組合が日曜日の午前中に開いているもので、けさ（21日）はマグロの解体と即売も行われました。 会場では水揚げされたばかりの新鮮な海産物などが市価よりも安い値段で販売されていました。ま