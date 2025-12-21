トロント・ラプターズ vs ボストン・セルティックス日付：2025年12月21日（日）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 96 - 112 ボストン・セルティックス NBAのトロント・ラプターズ対ボストン・セルティックスがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし20-32で終了