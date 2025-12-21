フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ダラス・マーベリックス日付：2025年12月21日（日）開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 121 - 114 ダラス・マーベリックス NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ダラス・マーベリックスがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadel