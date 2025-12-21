ニューオーリンズ・ペリカンズ vs インディアナ・ペイサーズ日付：2025年12月21日（日）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 128 - 109 インディアナ・ペイサーズ NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対インディアナ・ペイサーズがスムージー・キング・センター（New Orl