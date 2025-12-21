アルビレックス新潟は21日、U−18チームの田中達也監督と鎌田秀平コーチが2025シーズンをもって退任することを発表した。後任は決まり次第発表される。現在43歳の田中監督は、現役時代に2001年から2013年にかけて浦和レッズ、2013年から2021年にかけて新潟でプレー。浦和では公式戦通算295試合の出場で78得点、新潟では公式戦通算189試合の出場で22得点を記録した。また、日本代表では16キャップを刻んで3ゴールも記録した。