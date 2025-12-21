「BCNランキング」2025年12月8日〜14日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T203（パナソニック）2位AQUOS 4Kレコーダー4B-C20GT3（シャープ）3位4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T303（パナソニック）4位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBW2200（ソニー）5位4K REGZAブルーレイDBR