リバプールは現地12月20日、プレミアリーグ第17節でトッテナムと敵地で対戦。２−１で勝利した。連勝を飾った一戦で、56分に先制点を奪ったアレクサンデル・イサクが60分に負傷交代。得点シーンでシュートを放った際に、ブロックに来た相手DFと交錯して足を痛めた様子だ。昨季にニューカッスルで23得点をマークした26歳のスウェーデン代表FWは、今夏に英国最高額の移籍金１億2500万ポンドでリバプールに完全移籍。加入後は鼠