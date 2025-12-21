Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。佐久間大介が出演する映画『ナイトフラワー』を鑑賞したことを報告し、作品への熱い感想がファンの注目を集めている。 関連：【画像】佐久間大介『ナイトフラワー』場面写真＆オフショット ■阿部亮平「ちょっと前に観てきたよー！！」 ストーリーズには、映画『ナイトフラワー』のパンフレットとともに、自身のア