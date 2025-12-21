鳴り続ける電話よりも部長のご機嫌取りを最優先！【漫画】本作を読む社内に響き渡る電話の着信音。それでも受話器に手を伸ばす人はいない。事務員の仕事の一環であるはずの電話対応を完全放置し、当の本人は手鏡を手に、自分の顔をうっとりと眺めていた――。そんな信じがたい光景から始まるのが、ぷく子(@pukukoOL)さんが描く実録漫画「ぷく子OLとイッヌの日常〜マッサン編〜」である。■実話ベースの衝撃エピソードが読者の心を