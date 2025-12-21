2026年1月10日（土）スタートの日本テレビ系新土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）『パンダより恋が苦手な私たち』。仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く--笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ『パンダより恋が苦手な私たち』。本作で、一葉（上白石萌歌）が所属する生活情報誌「リクラ」編集部を改革するためにやって来た新