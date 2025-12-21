シリーズ20周年プロジェクトのラストを飾る、完全新作アニメ映画「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」（2026年2月13日公開）。その公開を前に、日本全国のファンを巻き込んだ一大プロジェクト「銀魂入プレ争奪キャラクター総選挙」が12月21日よりスタートしました。「主役だぞ？わかってるよな？」「俺に投票しないと●しちゃうぞ」とても選挙とは思えない物騒な言葉が並んでいますが、これは「銀魂」なので通常運転です。【その他