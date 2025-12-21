住宅価格の高騰を受け政府は、長期固定型の住宅ローン「フラット35」の融資限度額をいまの1.5倍となる1億2000万円に引き上げる方針を固めたことがわかりました。【映像】立ち並ぶマンション（資料）フラット35は、住宅金融支援機構が民間の金融機関と提供する最長35年の固定金利の住宅ローンで、日銀の利上げをきっかけに申請件数が増えています。政府関係者によりますと、住宅価格の高騰を受け融資限度額を20年ぶりに引き上