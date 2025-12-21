俳優の大地真央（69）が20日、自身のインスタグラムを更新。夫でインテリアデザイナー・森田恭通氏（58）の誕生日をお祝いする夫婦2ショットを公開した。【写真】「いつも素敵なおふたり」大地真央と11歳下夫の2ショット「昨日19日は夫の誕生日でした」と報告し、10枚の写真をアップ。ワインを手に会席料理を楽しむ夫婦の仲むつまじい様子が写し出されている。大地は「これからも元気にお仕事がんばってくださいと、乾杯う