千葉市でアルバイトから帰宅途中だった15歳の女子高校生がトラックにはねられ死亡しました。【映像】現場の様子きのう午後9時すぎ、千葉市美浜区の信号機のある交差点で、横断歩道を渡っていた高校1年生の今福心美さん（15）が右折してきたトラックにはねられ病院に搬送されましたが、およそ1時間後に死亡しました。今福さんはアルバイトから帰宅する途中で警察はトラックを運転していた花岸純容疑者（50）を現行犯逮捕しま