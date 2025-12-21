21日、元プロ野球選手による野球教室が山鹿市で開かれました。 「ドリーム・ベースボール」は宝くじの社会貢献事業として全国各地で開催されていて 今回は山鹿市の合併20周年記念と合わせて行われました。 県内の14チーム260人の小中学生が参加した野球教室では、プロ野球で活躍した選手たち20人が投げ方やバッティングなど丁寧に指導していました。 午後からはホームラン競争や元プロ野球選手と