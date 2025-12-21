米オレゴン州の上空で観測されたこぐま座流星群＝2020年/davidhoffmannphotography/iStockphoto/Getty Images（CNN）2025年最後の流星群となる「こぐま座流星群」が米国時間の21日夜から22日未明にかけて極大を迎える。米流星協会の火球報告コーディネーター、ロバート・ランスフォード氏によると、米東部時間22日午前0時から午前5時ごろにかけて、1時間に5〜10個の流星が見られる見込みだ。流星群の極大は、北半球で冬の始まりと