【全国の天気】西日本と東日本は、雨や雷雨で、雷を伴い強く降る所があるでしょう。北日本も雨雲に覆われ雨や雪が降りそうです。【予想最高気温】全国的に気温が高く、東北南部から九州は14度から20度くらいまで上がるでしょう。【週間予報】・大阪から那覇22日と23日は、晴れますが、24日は雨が降るでしょう。・札幌から名古屋日本海側は、雨や雪が降りやすいでしょう。関東や東海は、24日と25日に雨が降りそうです。