アメリカのトランプ政権は、南米ベネズエラ沖で石油タンカーを拿捕したと発表しました。トランプ大統領がベネズエラを出入りするタンカーの「全面封鎖」を命じたばかりで、圧力を強めています。【映像】拿捕の様子（実際の映像）アメリカ国土安全保障省のノーム長官は20日、沿岸警備隊がベネズエラを出港したパナマ船籍のタンカーを拿捕する映像をSNSに投稿しました。アメリカによるタンカーの拿捕は今月に入り2度目となります