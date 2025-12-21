2025年の締めくくりに、そして2026年のお祝いに“ふさわしい”お酒が発売されます。それが「サントリープレミアムハイボール山崎〈芳醇な香りと奥深い余韻〉350ml缶」。本稿ではその特徴と味わい解説、なぜ“ふさわしい”のかという理由、おいしい飲み方などを紹介していきます。 サントリーサントリープレミアムハイボール山崎〈芳醇な香りと奥深い余韻〉350ml缶2025年12月23日から全国で数量限定発売価格：825円（税込）