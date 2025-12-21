尾が曲がった不思議な猫「尾曲がり猫」とは 尾曲がり猫とは、その名の通りしっぽが途中で曲がっている猫を指し、曲がっているものだけでなく、丸まって短くなっていたり、短尾の猫も含まれる総称です。これはしっぽの椎骨（背骨）の一部が変形したり癒合したりすることで生じます。 見た目にはL字型やS字型に曲がっているもの、先端がクルンと丸まっているもの、まるでボンボンのように短いものなど、さまざまな形状があ