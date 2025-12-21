【セブン-イレブン】では「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを開催中！ そのなかから今回は、パッケージも可愛い「新作コラボパン」を紹介します。朝食はもちろん、しっかり食べたいおやつにもぴったり。お腹も心も満たされそうなパンを、ぜひ完売前に味わってみて。 モグモグ姿がキュートな「チーズグラニュートースト」 ちいかわとハチワレが仲良くトーストを食べている姿が