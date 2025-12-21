21日夜から22日未明にかけて福岡県内で酒を飲んで車を運転したとして男2人が現行犯逮捕されました。21日夜9時ごろ、北九州市のJR小倉駅近くでパトロール中の警察官が急ブレーキをかけ、パトカーから遠ざかろうとする軽乗用車を発見しました。運転していた男の呼気から基準値のおよそ2倍のアルコールが検出されたため警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは、北九州市小倉南区