川崎の新ユニフォームがお披露目されたJ1川崎フロンターレが12月20日、明治安田J1百年構想リーグで着用する新ユニフォームデザインを発表。SNSでは2ndユニフォームのカラーが「まじ可愛い」「これまでにない」など注目を集めている。フィールドプレーヤーのファーストはクラブの象徴であるフロンターレブルー、セカンドユニフォームは淡いピンク、そしてGKのファーストは緑をそれぞれ基調として、色の濃淡を組み合わせたカモフ