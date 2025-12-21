大橋祐紀が2試合連続ゴールを決めたイングランド・チャンピオンシップのブラックバーンに所属する日本代表FW大橋祐紀は、12月20日に行われたリーグ戦第22節でミルウォールと対戦し、2-0で勝利した。この試合に先発出場したFW大橋祐紀はチーム2点目のゴールを挙げて勝利に貢献している。MF森下龍矢とともに先発した大橋は、1点をリードする前半45分に今シーズン6点目となるゴールを決める。ブラックバーンのスローインがルーズ