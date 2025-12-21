任期満了に伴う富士市長選挙は21日投票が行われています。投票率は、選挙戦となった8年前を上回っています。立候補しているのは、いずれも無所属で新人の、元富士市議の一条義浩さん55歳元中学校教諭の金指祐樹さん48歳元富士市議の市川真未さん37歳元富士市議の小沢映子さん67歳の4人です。投票は21日朝から市内73か所に設けられた投票所で行われています。午前11時時現在の投票率は、きのう（20日）までの期日前