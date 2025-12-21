新しい年を迎えようと高知城歴史博物館に門松が設置されました。高知市の高知城歴史博物館では、毎年南北の入り口に門松を設置していて12月21日、屋外ステージで門松づくりが行われました。門松は、新年を迎えるにあたり歳神様が迷わないようにする目印として飾られるもので、高知市で造園業を営む西本達弘さん親子が門松づくりを実演し、日曜市の買い物客などが興味深そうに見入っていました。西本さんは、台座を作り手際よ