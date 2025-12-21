きのう夜、千葉市美浜区の路上で、横断歩道を歩いていた高校1年の女子生徒がトラックにはねられ、死亡しました。【写真を見る】高校1年の女子生徒（15）が右折のトラックにはねられ死亡横断歩道を通行中に…運転手の男（50）を現行犯逮捕千葉市・美浜区きのう午後9時15分ごろ、千葉市美浜区新港の路上で、歩いて横断歩道を渡っていた高校1年の今福心美さん（15）が右折してきたトラックにはねられました。今福さんは意識のない