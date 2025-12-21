けさの県内は、雲が広がり、この時期としては気温が高くなっています。午後からは雨が降り、気温も下がる見込みで、寒暖差に注意してください。けさの県内は、晴れやくもりのところが多く、富山駅周辺では時折日が差す場面もありました。気温は高く、午前10時ごろには朝日町と魚津市で20度を超え、10月中旬並みとなっています。ただ、寒冷前線の影響で午後からは気温はぐっと下がる見込みで、今夜の最低気温は富山市で8度、高岡市