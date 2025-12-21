アメリカのトランプ政権は、南米ベネズエラを出港した石油タンカーを拿捕したと発表しました。今月に入り、2隻目となります。アメリカのノーム国土安全保障長官は20日、ベネズエラを出港した石油タンカーを拿捕したとする映像をSNSに公開しました。拿捕はアメリカ軍の支援を受けた沿岸警備隊が行ったとしていて、ノーム長官は「麻薬生産の資金源である石油の輸送を引き続き取り締まっていく」と強調しています。トランプ政権は、対