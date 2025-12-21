最終的に計80機超えの大規模発注にエアバス・ヘリコプターズは2025年12月15日、ドイツからエアバスH145Mヘリコプター20機の追加発注を受けたと発表しました。【画像】簡単に攻撃ヘリ化！ これが、対地兵器を装備したH145Mですドイツはすでに2023年12月、H145Mを62機導入する契約を締結しており、この契約にはさらに20機を追加購入できるオプションが盛り込まれていました。今回、そのオプションが行使された形となり、これ