広島市佐伯区のひろしま西風新都で整備が進められてきた環状線の新たな道路が21日午後開通します。開通するのは、広島市佐伯区の石内上から石内北を南北に結ぶ全長約2キロの新たな市道、西風新都環状線・梶毛南工区です。開通を前に21日午前10時から記念式典が開かれました。地元の住民からは、利便性の向上を期待する声が聞かれました。■地元住民「アウトレットとか行きやすくなるのかな」■地元住民「勤務の車の時間も減るので