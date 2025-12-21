ジョシュアの前に成す術なく、敗れ去ったジェイク(C)Getty Images元世界王者に圧倒された“代償”は、あまりに大きすぎた。現地時間12月19日に米フロリダ州マイアミのカセヤ・センターで行われたボクシングのヘビー級8回戦で、「お騒がせYouTuber」として人気を博するジェイク・ポール（米国）は、元WBAスーパー・IBF・WBO世界ヘビー級統一王者アンソニー・ジョシュア（英国）に6回TKOで敗北した。【動画】お騒がせYouTuberが