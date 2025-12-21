「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）ペアで、２大会連続のミラノ・コルティナ五輪出場が確実な世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が、この日のフリーを棄権した。日本スケート連盟が「三浦璃来選手の左肩負傷のため」と発表した。２０日のショートプログラムでは、直前の６分間練習で三浦の左肩が脱臼するアクシデント。トレーナーに応急処置で肩を入れてもらって強行出場し、国