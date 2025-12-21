◇バレーボール世界クラブ選手権（２０日、ブラジル・ギリェルメパラエンセアリーナ）クラブ世界一を決める大会の準決勝が行われ、アジア２位で日本の大同生命ＳＶリーグの大阪Ｂが、ザビエルチェ（ポーランド）に３―０（２５―１７、２５―２３、２５―１９）で快勝し、日本のクラブで初めての決勝進出を果たした。日本代表でリベロの山本智大は「勝てばファイナル進出ということで非常に熱が入りましたし、自分たちの強み