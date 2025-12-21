前橋市で高齢の男性が住む木造住宅が全焼し焼け跡から1人の遺体が見つかりました。【映像】火事現場の様子（消火活動の様子も）警察などによりますと午前6時半ごろ、前橋市元総社町で「建物から煙が出ている中におじいさんがいる」と通行人から通報がありました。火が出たのは2階建ての木造住宅で、およそ3時間半後にほぼ消し止められましたが、焼け跡から性別不明の遺体が見つかりました。この住宅に住む堤堅志さん（76）