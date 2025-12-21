ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬£±£¹Æü¡¢¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ÎÂè£±ÃÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Î¼Ì¿¿¤äÌ¾Á°¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£»ÊË¡¾Ê¤Ï¡¢À­ÅªµÔÂÔºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸øÈ½Á°¤Ë¼«»¦¤·¤¿¼Â¶È²È¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤ò½ä¤ë»ö·ï¤Ç¡¢ÁÜºº»ñÎÁ¡¢ºÛÈ½»ñÎÁ¤Ê¤É´ØÏ¢Ê¸½ñ¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×Âè£±ÃÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£²ó¤Î½é²ó¸ø³«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤äÊ¸½ñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª